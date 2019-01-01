Андрей Бедняков рассказал об Орле и Решке, семье и новом шоу

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Андрей Бедняков дал большое интервью /скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск шоу Зе Интервьюер с Анатолием Анатоличем, в котором новым гостем стал популярный шоумен и телеведущий Андрей Бедняков. Он дал большое интервью, которое активно набирает популярность в Сети.

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Бедняков рассказал о своем новом шоу, которое запускается на YouTube, о бюджете для него, о поездке в Мариуполь, когда его обманули на деньги, и о своем заработке. Также телеведущий поделился некоторыми фактами о своей жизни и семье, о карьере, об участии в шоу Орел и Решка, о сотрудничестве с Александром Цекало, о новом вечернем шоу на канале 1+1, которое ему предлагали вести, но позже отказали, и о своей жене Насте Короткой. Кроме этого, он поведал о своем отношении к полицейским, а также о решении конфликтных ситуаций в семье и многом другом.

Зе Интервьюер с Андреем Бедняковым за сутки на YouTube посмотрели 45 тысяч раз.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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