Николай Тищенко рассказал о Ревизоре, Дурневе и 90-ых

Поделись







Николай Тищенко дал большое интервью Анатолию Анатоличу /instagram.com/nikolaytyshchenko

На YouTube вышел новый выпуск программы Зе Интервьюер, ведущим которой является Анатолий Анатолич. На этот раз гостем стал популярный шоумен и бизнесмен Николай Тищенко, который дал большое и откровенное интервью.

Читай также: Как отреагировали соцсети на скандального гостя в шоу вДудь

Николай рассказал о своем бизнесе и ресторанах, о заработке и жизни в 90-ых. В том числе, он признался, занимался ли он крышеванием, и было ли у него оружие. Также он рассказал об отношении к Алексею Дурневу, который часто обозревает его Instagram-сторис в своем шоу и делает одежду с фразами, которые употреблял Тищенко, и личной встрече с ним в своем ресторане.

Бизнесмен поделился своим мнением по поводу ЛГБТ-сообщества, поведал об отношении к проституции и наркотикам, рассказал, когда в последний раз напивался, а также о том, был ли у него кризис среднего возраста. Кроме этого, Николай ответил на вопросы про знакомство со своей женой, о том, находится ли Украина на правильном пути, и о шоу Ревизор, ведущим которого он был.

Выпуск программы Зе Интервьюер с Николаем Тищенко посмотрели 48 тысяч раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и Kyivstoner вместе жестко высмеяли звезд