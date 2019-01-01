Дурнев и Kyivstoner вместе жестко высмеяли звезд

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Дурнев и Kyivstoner смотрят сторис /скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск популярной программы Дурнев смотрит сторис, которую уже в третий раз Алексей ведет не сам. Новым гостем стал популярный шоумен, блогер и музыкант Kyivstoner.

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В свежем выпуске шоумены посмотрели, раскритиковали и высмеяли Instagram-сторис звезд проекта От пацанки до панянки, Николая Тищенко, Леси Никитюк, Лолы Тейлор, Влада Топалова, Олега Монгола, Татьяны Лазаревой, Кирилла Скачкова и многих других популярных личностей. Кроме этого, Kyivstoner почитал комментарии от своих недоброжелателей и в довольно грубой и местами комичной форме ответил некоторым из них. Также Дурнев для того, чтобы, как он сам заявил, оставаться в тренде, сделал необычный коктейль из несовместимых продуктов, который был показан в одном из обозреваемых видео.

Двадцать шестой выпуск Дурнев смотрит сторис с Kyivstoner набрал 250 тысяч просмотров, 16 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков.

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