"Царица рэпа": Соцсети расхвалили новый яркий клип Alyona Alyona

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Alyona Alyona /Скриншот с YouTube

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona активно продолжает радовать своих слушателей музыкальными новинками. На этот раз на ее YouTube-канале состоялась премьера нового яркого клипа на трек Велика й Смішна (Большая и Смешная).

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В свежей видеоработе Алена зачитала рэп в ярком образе с именной футболкой и большой золотистой цепью на фоне фаер-шоу, людей, играющих в стритбол, танцующих балет, а также конюшни, супермаркета и свалки автомобилей. Режиссером видео стал украинец Delta Arthur.

Фанаты сразу написали, что когда выходит клип Алены, то весь остальной YouTube начинает прятаться, а саму работу назвали очень мощной. Также отметили, что под ее треки можно танцевать, от припева ползут мурашки, а видеоработы интересно смотреть. Зрители написали еще и то, что не могли оторваться от взгляда артистки, а ее флоу назвали лучшим среди женского хип-хопа, подчеркнув, что каждую песню можно разбирать на цитаты. Кроме этого комментаторы вспомнили, что данный трек раскачал их на выступлениях, а ребята с канала ВПИСКА назвали ее царицей рэпа, намекнув на скорый выход выпуска с Alyona Alyona.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Alyona Alyona - Велика й Смішна (Большая и Смешная) уже набрал более 210 тысяч просмотров и 17 тыс лайков на YouTube, попа на 41-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит взорвал YouTube клипом с украинским рэпером