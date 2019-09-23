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"Что? Опять?!": Опубликован яркий постер украинской комедии Безумная Свадьба 2

Комедия выйдет на большие экраны в конце 2019-го года
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Безумная свадьба 2
Безумная свадьба 2
/facebook.com/CrazyWedding.movie/

В Сети представили новый яркий и звездный постер долгожданного продолжения успешной украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля). В фильме снова снялись актеры из первой части, среди которых - Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Потап, Дима Монатик, Джимми Воха-Воха, Полина Василина и другие.

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На свежем постере перед зрителями предстали уже полюбившиеся многим Василий Сердюк, Олька и Ашот, подполковник Попадюк, тамада Назарий Запухляк и поп-звезда Олег Винник. Сюжет сиквела расскажет о новой паре, которая собралась жениться, но какой зять ожидает Василия теперь - пока неизвестно.

Безумная свадьба 2
Безумная свадьба 2
/Пресс-служба

Кроме этого, недавно в Instagram появились снимки со съемочного процесса, на которых засветились Монатик, Потап и Позитив в роли священников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Доброго і сонячного понеділка!» – бажають вам отець Євлампій, диякон Пилипон і хорист Кіндрат. І цей початок тижня просто приречений бути класним і насиченим. Ви ж усіх упізнали?😉 Мегакруті @realpotap, @monatik_official, @positiff вже напросили у Боженьки цікавих зйомок і найскаженішого весілля. Милуйтесь нашими залаштунками!🎬 Окрема подяка за світлини фотографу @rakovskiy_yura . Дивіться, аби ви там не дуже грішили і приходили до нас на «Скажене весілля 2»! З 25 грудня у кіно. #запідтримкиурядуукраїни #ЩоЗнову #СкаженеВесілля #СкаженеВесілля2 #СкаженийПродюсер #ЮрійГорбунов #Промінь #Потап #MONATIK #MOZGI #Позитив #НайкращаКомедіяРоку #ЙдуНаСкаженеВесілля

Публикация от @ crazywedding2_official

Звездная комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет в широкий прокат перед Новым Годом - 25-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер украинского экшен-блокбастера Захар Беркут

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Безумная свадьба 2 Скажене весілля 2 постер украинское кино комедий Олег Винник Юрий Горбунов Потап Монатик Позитив Все теги
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