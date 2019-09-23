"Что? Опять?!": Опубликован яркий постер украинской комедии Безумная Свадьба 2

Комедия выйдет на большие экраны в конце 2019-го года

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Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie/

В Сети представили новый яркий и звездный постер долгожданного продолжения успешной украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля). В фильме снова снялись актеры из первой части, среди которых - Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Потап, Дима Монатик, Джимми Воха-Воха, Полина Василина и другие.

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На свежем постере перед зрителями предстали уже полюбившиеся многим Василий Сердюк, Олька и Ашот, подполковник Попадюк, тамада Назарий Запухляк и поп-звезда Олег Винник. Сюжет сиквела расскажет о новой паре, которая собралась жениться, но какой зять ожидает Василия теперь - пока неизвестно.

Безумная свадьба 2 /Пресс-служба

Кроме этого, недавно в Instagram появились снимки со съемочного процесса, на которых засветились Монатик, Потап и Позитив в роли священников.

Звездная комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет в широкий прокат перед Новым Годом - 25-го декабря.

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