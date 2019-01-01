Захар Беркут: Вышел финальный трейлер украинского экшен-блокбастера

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Захар Беркут /facebook.com/ZakharBerkutFilm/

Сезон украинского кино активно продолжается и одной из грядущих лент станет именно экранизация знаменитой повести Ивана Франко Захар Беркут. Одну из главных ролей в ней сыграл голливудский актер Роберт Патрик, а теперь же в Сети появился финальный трейлер картины.

Захар Беркут /facebook.com/ZakharBerkutFilm/

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Сюжет расскажет о том, как в 1223-ем году Монгольская орда под предводительством хана Бурунды истребляла все, двигаясь на запад. Они дошли до Карпатских гор и остановились там, а братья Беркуты пробрались к ним в лагерь и освободили пленных. Но после этого хан со своими людьми решил убить людей в карпатском поселении. Однако у Захара Беркута и его окружения есть свой план.

Режиссером картин стал Ахтем Сеитаблаев, снявший Киборгов. Исторический экшен Захар Беркут выйдет на большие экраны 10 октября.

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер фильма Ford против Ferrari