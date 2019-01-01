Жажда скорости: Вышел впечатляющий трейлер фильма Ford против Ferrari

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Ford против Ferrari /скриншот с YouTube

Фильм Джейсона Мэнголда о конкурирующем создании самых быстрых машин под названием Ford против Ferrari обзавелся новым трейлером на YouTube-канале студии FOX. Главные роли в нем сыграли голливудские звезда Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

Ford против Ferrari /Flickr

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Сюжет байопика развернется в 1960-ых и покажет историю дизайнеров и инженеров, во главе которых стоял конструктор Кэролл Шелби, а поддерживал их гонщик Кен Майлс. Их задачей было создать качественных спортивный автомобиль, который сможет обогнать Ferrari.

Лента Ford против Ferrari выйдет в прокат 14-го ноября.

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