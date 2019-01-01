Динозавры и экшен: В Сети появилось продолжение Мира Юрского периода

Поделись







Битва при Биг рок /Flickr

Режиссер Колин Треворроу, снявший первую часть Мира Юрского периода, представил свежую короткометражку Битва при Биг рок, которую опубликовал на YouTube. Новинка является предысторией к третьей части экшен-франшизы, а ее события разворачиваются спустя год после последнего фильма.

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые всегда избавят вас от скуки

В центре сюжета - семья, которая отдыхает в национальном парке Big Rock. Но их хорошее время провождение нарушают сбежавшие из соседнего острова динозавры, с которыми они начали битву за выживание.

Колин Треворроу также снимет полнометражный Мир Юрского периода 3, выход которого намечен на 2021 год.

Ранее сообщалось о том, что Железный Человек вернется в блокбастере Черная Вдова