Опубликованы эффектные кадры и проморолики фильма Джокер

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Джокер /instagram.com/cliqque/

Один из самых долгожданных фильмов 2019-го года, а также победитель Венецианского кинофестиваля Джокер от режиссера Тодда Филипса за несколько недель до выхода обзавелся свежими промо-материалами. В Сети опубликовали три зрелищных кадра, а также ТВ-ролики.

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На кадрах изображен сам главный герой в исполнении Хоакина Феникса, где он курит в гримерке, танцует в туалете, а также ухаживает дома за своей больной матерью. Стоит отметить, что фильм никак не связан с другими экранизациями комиксов DC от студии Warner, а также будет отличаться от всех лент данного жанра.

Напомним, что фильм Джокер выйдет в украинский прокат уже 3 октября.

Ранее сообщалось о том, что фильм Джокер сорвал восьмиминутные аплодисменты