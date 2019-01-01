Джокер получил Золотого Льва: Интересные факты об одном из лучших фильмов года

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Джокер /Flickr

В субботу, 7 сентября, на Венецианском кинофестивале произошло то, что войдет в учебники по истории кинематографа. Все дело в том, что лентой, которая одержала победу и получила Золотого Льва стал кинокомикс о главном враге супергероя Бэтмена от Тодда Филлипса, который называется Джокер.

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Триумф драмы об одном из самых знаменитых злодеев в мировой поп-культуре добавил ей шансов быть номинированной на Оскар, тем более, что букмекеры уже прогнозируют победу Хоакина Феникса (сыгравшего центрального персонажа) в номинации Лучшая мужская роль.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала самые интересные факты о долгожданном фильме Джокер.

Джокер /Flickr

Интересно, что продюсеры ленты рассматривали на роль Джокера Леонардо ДиКаприо. Однако актер отказался от участия в картине, отдав предпочтение девятому фильму Тарантино Однажды в Голливуде.

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Сам же злой клоун неоднократно появлялся на большом экране. Его играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. Однако именно новая лента с Хоакином Фениксом стала первым сольником этого персонажа.

Создатели картины решили отойти от привычных кинокомиксов, сделав новую картину мрачной драмой, напоминающей культовые ленты Мартина Скорсезе (который, кстати, выступил здесь продюсером). Да и бюджет составил всего 55 млн долларов, так что спецэффектов и экшена вряд ли будет навалом. Но это не помешало ему стать одним из лучших фильмов года, судя по отзывам посмотревших.

Джокер /Flickr

У Джокера нет одной оригинальной истории происхождения. Только в комиксе Алана Мура Убийственная шутка была рассказана история мужчины, связавшегося с преступностью, а позже - упавшего в чан с химикатами не без участия самого Бэтмена. Этот же ориджин послужил основой для истории злого клоуна в фильме Бэтмен 1989-го года. В этот же раз история снова будет переосмыслена - главного героя зовут Артур Флек и мы увидим его становление.

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В данный момент рейтинг фильма на IMDB составляет 9,6 баллов из 10 (10,7 тыс оценок), что делает его самым высокооцененным кинокомиксом в истории. До этого лидерство удерживал нолановский Темный Рыцарь, который также полюбили из-за Джокера Хита Леджера. Его рейтинг - 9 баллов.

Джокер /Flickr

Джокера также могли сыграть Брэдли Купер, Джеймс Франко, Адам Драйвер, Билл Скарсгард, Джейк Джилленхол и Пол Дано.

Напомним, что фильм Джокер выйдет в украинский прокат 3-го октября.

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