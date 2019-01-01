"Браво!": Фильм Джокер сорвал восьмиминутные аплодисменты

Лента о злодее была отлично принята на Венецианском кинофестивале

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Джокер /Flickr

Долгожданный фильм Джокер от Warner и DC об одном из самых знаменитых злодеев из комиксов был впервые представлен 31-го августа на Венецианском кинофестивале. Как пишет издание Deadline лента была очень тепло приняла зрителями.

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Сообщается, что показ новой ленты завершился овациями, которые длились целых восемь минут. Кроме этого, в кинозале звучали восторженные выкрики "Браво!". Стоит отметить, что критики также похвалили фильм, отметив, что Хоакин Феникс, исполнивший главную роль, заслуживает премию Оскар.

Напомним, что картина Джокер выйдет на экранах украинских кинотеатров 3 октября.

Ранее сообщалось о том, что появился необычный тизер нового фильма Кристофера Нолана