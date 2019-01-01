Появился необычный тизер нового фильма Кристофера Нолана

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Кристофер Нолан /Getty Images

Один из главных и самых знаменитых режиссеров мира Кристофер Нолан в данный момент продолжает работу над своим новым фильмом, который называется Довод. Первый его тизер оказался слит в Сеть, однако в нем все же ничего не происходит.

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В минутном ролике персонаж Джона Дэвида Вашингтона рассматривает отверстия от пуль, ходя по комнате под интригующее музыкальное сопровождение. В ленте также снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Химеш Патель. О чем будет фильм - неизвестно. Однако сообщалось, что он станет шпионским триллером, в котором будет место любовному треугольнику.

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'ten ilk fragman 🔥 pic.twitter.com/UloU9EzCV4 — Geek Alemi (@GeekAlemi) 28 августа 2019 г.

Лента Довод от Кристофера Нолана выйдет через год - летом 2020-го.

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