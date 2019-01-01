Смех и безумие: Вышел финальный трейлер фильма Джокер

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Джокер /Скриншот из трейлера

Один из самых долгожданных фильмов этого года Джокер от студий Warner Bros. и DC обзавелся долгожданным финальным трейлером. В нем показали атмосферу ленты, главных героев, а также свежие кадры. Стоит отметить, что букмекеры уже назвали Джокера одним из главных претендентов на Оскар-2020.

Постер фильма Джокер /facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine

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Сольный фильм об одном из самых необычных и популярных злодеев будет отличаться от супергеройских блокбастеров, основанных на комиксах. В центре сюжета - Артур Флек, ухаживающий за своей матерью, а также мечтающий стать комиком. Но насмешки и безжалостный окружающий мир делают из него безумного злодея, который разукрашивает лицо гримом, просит называть его Джокером, а также начинает борьбу с системой.

Джокер выйдет в кинотеатрах Украины уже 3-го октября. Главную роль в нем сыграл Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили первый постер и кадры из фильма Черная Вдова от MARVEL