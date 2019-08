В Сеть слили первый постер и кадры из фильма Черная Вдова от MARVEL

Сольный фильм о Черной Вдове Наташе Романофф, которая была частью команды Мстителей, продолжает обзаводиться свежими промо-материала, а также сюжетными деталями. На этот раз в Сеть оказался слит первый постер, подготовленный специально для конвента D23, а также отрывок из трейлера, который был показан там же.

Известно, что сюжет ленты развернется после событий Первого Мстителя: Противостояние, когда главную героиню внезапно настигло прошлое. Программа Красная комната, создающая таких же вдов, как и Наташа, снова врывается в ее жизнь. Теперь она должна с ней разобраться, встретив Елену Белову (другую Черную Вдову), а также столкнувшись со злодеем Таскмастером и российским супергероем Красным Стражем.

Here's a five seconds first look at teaser trailer of the #BlackWidow movie! pic.twitter.com/7m94DHILOk