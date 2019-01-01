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В Сеть слили первый постер и кадры из фильма Черная Вдова от MARVEL

На постере изображены герои картины
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Черная Вдова
Черная Вдова
/Flickr

Сольный фильм о Черной Вдове Наташе Романофф, которая была частью команды Мстителей, продолжает обзаводиться свежими промо-материала, а также сюжетными деталями. На этот раз в Сеть оказался слит первый постер, подготовленный специально для конвента D23, а также отрывок из трейлера, который был показан там же.

Постер фильма Черная Вдова
Постер фильма Черная Вдова
/twitter.com/andyparkart

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Известно, что сюжет ленты развернется после событий Первого Мстителя: Противостояние, когда главную героиню внезапно настигло прошлое. Программа Красная комната, создающая таких же вдов, как и Наташа, снова врывается в ее жизнь. Теперь она должна с ней разобраться, встретив Елену Белову (другую Черную Вдову), а также столкнувшись со злодеем Таскмастером и российским супергероем Красным Стражем.

Фильм Черная Вдова, в котором главнуюроль играет Скарлетт Йоханссон, выйдет на большие экраны 30 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Том Холланд высказался об уходе Человека-Паука из MARVEL

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Черная Вдова Скарлетт Йохансcон Marvel трейлер кадры постер блокбастер Все теги
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