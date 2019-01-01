Скарлетт Йоханссон снова стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире

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Скарлетт Йоханссон /Getty Images

Совсем недавно популярный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019-го года. Теперь же пришла очередь списка актрис, который возглавила голливудская звезда Скарлетт Йоханссон.

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Актриса заняла 1-ое место в рейтинге уже второй год подряд. Ее доход составил 56 миллионов долларов, которые она получила за роль Черной Вдовы в четвертых Мстителях, а также в сольном фильме об этой героине киновселенной Marvel

Вслед за ней идет София Вергара, которая заработала 44,1 млн долларов, а на третьей позиции оказалась Риз Уизерспун с 35 миллионами. Закрыли пятерку самых высокооплачиваемых актрис мира Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28 млн).

Вергара, Уизерспун, Кидман и Энистон /Getty Images

Список ТОП-10 продолжили такими звездные актрисы, как Кейли Куоко ($25 млн), Элизабет Мосс ($24 млн), Марго Робби ($23 млн), Шарлиз Терон ($23 млн) и Эллен Помпейо ($22 млн).

Ранее сообщалось о том, что комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам