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Комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам

Лента стала рекордсменом на Netflix
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Загадочное убийство с Сэндлером и Энистон
Загадочное убийство с Сэндлером и Энистон
/Flickr

Новая детективная комедия с голливудскими звездами Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон под названием Загадочное убийство стала новым рекордсменом на Netflix. Картину посмотрело наибольшее количество людей на сервисе за первый уикенд.

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Сообщается, что за первые три дня после выпуска новинку оценили 30,86 млн зрителей, из которых 17,4 - жители Америки и Канады. К слову, Netflix учитывает просмотр только в том случае, если человек уже посмотрел 70 процентов ленты.

В центре сюжета Загадочного убийства - супружеская пара, которая отправилась в долгожданный медовый месяц, однако по стечению обстоятельств они оказались на яхте в кругу богатого семейства, где произошло убийство его главы. Все как в детективных романах - выключенный свет и неверные подозрения! Но здесь действительно есть и повороты, и отличный юмор.

Ранее сообщалось о том, что триллер с Сандрой Буллок побил рекорд по количеству зрителей

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Адам Сэндлер Дженнифер Энистон Загадочное убийство Netflix комедия детектив рекорд Все теги
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