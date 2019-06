Комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам

Новая детективная комедия с голливудскими звездами Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон под названием Загадочное убийство стала новым рекордсменом на Netflix. Картину посмотрело наибольшее количество людей на сервисе за первый уикенд.

Сообщается, что за первые три дня после выпуска новинку оценили 30,86 млн зрителей, из которых 17,4 - жители Америки и Канады. К слову, Netflix учитывает просмотр только в том случае, если человек уже посмотрел 70 процентов ленты.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.