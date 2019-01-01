Комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам

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Загадочное убийство с Сэндлером и Энистон /Flickr

Новая детективная комедия с голливудскими звездами Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон под названием Загадочное убийство стала новым рекордсменом на Netflix. Картину посмотрело наибольшее количество людей на сервисе за первый уикенд.

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Сообщается, что за первые три дня после выпуска новинку оценили 30,86 млн зрителей, из которых 17,4 - жители Америки и Канады. К слову, Netflix учитывает просмотр только в том случае, если человек уже посмотрел 70 процентов ленты.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide. — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 18 июня 2019 г.

В центре сюжета Загадочного убийства - супружеская пара, которая отправилась в долгожданный медовый месяц, однако по стечению обстоятельств они оказались на яхте в кругу богатого семейства, где произошло убийство его главы. Все как в детективных романах - выключенный свет и неверные подозрения! Но здесь действительно есть и повороты, и отличный юмор.

Ранее сообщалось о том, что триллер с Сандрой Буллок побил рекорд по количеству зрителей