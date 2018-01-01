Переключиться на мобильную версию

Триллер с Сандрой Буллок побил рекорд по количеству зрителей

Птичий Короб установил новый рекорд на Netflix
Поделись

Сандра Буллок в фильме Птичий Короб
Сандра Буллок в фильме Птичий Короб
/Flickr

Новый триллер под названием Птичий Короб, в котором главную роль играет Сандра Буллок, а сюжет основан на том, что люди в мире сошли с ума и стали массово убивать, установил новый рекорд на стрим-сервисе Netflix.

Читай также: Вышел трейлер детективного сериала с Джоном Малковичем

За первую неделю ленту посмотрели с 45 миллионов аккаунтов. Если предположить, что было продано столько билетов, то это примерно 450 миллионов долларов, что для малобюджетного триллера без компьютерных спецэффектов является очень успешным результатом.

Напомним, что совсем недавно фильм Рождественские Хроники с Куртом Расселом посмотрели 20 миллионов человек. Ранее Netfix не публиковали свои рейтинги.

Ранее сообщалось о том, что Богемская рапсодия стала абсолютным рекордсменом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Птичий Короб Сандра Буллок триллер рекорд Netflix Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь