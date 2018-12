Триллер с Сандрой Буллок побил рекорд по количеству зрителей

Новый триллер под названием Птичий Короб, в котором главную роль играет Сандра Буллок, а сюжет основан на том, что люди в мире сошли с ума и стали массово убивать, установил новый рекорд на стрим-сервисе Netflix.

За первую неделю ленту посмотрели с 45 миллионов аккаунтов. Если предположить, что было продано столько билетов, то это примерно 450 миллионов долларов, что для малобюджетного триллера без компьютерных спецэффектов является очень успешным результатом.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR