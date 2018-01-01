Богемская рапсодия стала абсолютным рекордсменом

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Богемская рапсодия собрала в прокате 680 миллионов долларов /Flickr

Один из самых популярных и успешных фильмов уходящего 2018-го года Богемская рапсодия не только завоевал любовь множества зрителей, но и назван лучшим среди музыкальных кинолент, благодаря рекордным кассовым сборам.

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Так, лента о группе Queen и Фредди Меркьюри в частности заработала в мировом прокате 680 миллионов долларов. Таким образом, Рапсодия стала абсолютным рекордсменом среди музыкальных фильмов. Ранее эту нишу занимал Величайший шоумен (2017) с Хью Джекманом в главной роли. Год назад его касса составила 430 млн долларов.

Мировая премьера биографической ленты Богемская рапсодия состоялась 23 октября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Богемская рапсодия группы Queen стала главным рок-хитом всех времен