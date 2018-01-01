Богемская рапсодия группы Queen стала главным рок-хитом всех времен

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Queen /Getty Images

Знаменитая группа Queen выпустила немало хитов, которые считаются великими произведениями, а также их любят и слушают по сей день. Одним из таких является Bohemian Rhapsody, который назвали самой популярной песней прошлого века, а к тому же и самой прослушиваемой среди классического рока за всю историю жанра.

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Такие данные собрал холдинг Universal Music Group. Статистику составили из прослушиваний и просмотров на самых различных площадках, включая YouTube и Apple Music. Так, Богемская рапсодия обогнала в популярности культовый трек Nirvana - Smells like teen spirit.

Данный сингл группы Queen был создан в 1975-ом году и стал одним из самых продаваемых в своем жанре. Он долгое время возглавлял музыкальные чарты и сделал музыкантов известными по всему миру. Стоит отдать должное и фильму Богемская рапсодия, который вышел в этом году и вдохнул в композицию новую жизнь.

Ранее сообщалось о том, что объявлены номинанты престижной кинопремии Золотой Глобус