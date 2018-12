Золотой Глобус: Объявлены номинанты престижной кинопремии

Поделись







Объявлены номинанты на Золотой Глобус /Flickr

В США за месяц до вручения объявили всему миру номинантов на одну из самых престижных кинопремий в мире Золотой Глобус. Среди претендентов на статуэтку есть, как и награжденные уже киноленты, так и довольно неожиданные решения.

За звание Лучшего драматического фильма поборются Богемская Рапсодия, Черный клановец, Черная Пантера, Если бы Бил-стрит могла говорить и Звезда Родилась. В номинации Лучшая комедия или мюзикл - Безумно богатые азиаты, Зеленая книга, Фаворитка, Мэри Поппинс возвращается, Власть.

Рома /Flickr

Читай также: ТОП-10 лучших фильмов 2018 года по версии Time

Лучший актер в драматическом фильме - Брэдли Купер (Звезда Родилась), Уиллем Дефо (Ван Гог. На пороге вечности), Рами Малек (Богемская рапсодия), Лукас Хеджес (Стертая личность) и Джон Дэвид Вашингтон (Черный клановец).

Актриса в той же номинации - Леди Гага (Звезда Родилась), Глен Клоуз (Жена), Николь Кидман (Время возмездия), Розамунд Пайк (Частная война) и Мелисса МакКарти (Сможете ли вы меня простить?).

Звезда Родилась /Flickr

Лучший актер в комедии или мюзикле - Вигго Мортенсен (Зеленая книга), Кристиан Бэйл (Власть), Линн-Мануэль Миранда (Мэрри Поппинс возвращается), Джон Си Райли (Стэн и Олли) и Роберт Редфорд (Старик с пистолетом).

Читай также: Зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года

Лучшая актриса в той же номинации - Шарлиз Терон (Талли), Эмили Блант (Мэри Поппинс возвращается), Элси Фишер (Восьмой класс), Констанс Ву (Безумно богатые азиаты), Оливия Колман (Фаворитка).

Фаворитка /Flickr

Читай также: Альфонсо Куарону 57: ТОП-5 его лучших фильмов

В номинации Лучший режиссер представлены Адам МаКей (Власть), Альфонсо Куарон (Рома), Брэди Купер (Звезда Родилась), Спайк Ли (Черный клановец), Питер Фаррели (Зеленая книга).

За Лучший сценарий в этот раз будут бороться фильм Фаворитка, Рома, Зеленая книга, Власть и Если бы Бил-стрит могла заговорить.

В категории Лучший мультфильм находятся Остров собак, Мирай из будущего, Ральф против Интернета, Человек-Паук: Через вселенные, Суперсемейка 2.

Суперсемейка 2 /Flickr

Лучшая музыка - Человек на Луне, Мэри Поппинс возвращается, Остров собак, Черная пантера, Тихое место.

Читай также: ТОП-5 прекрасных фильмов про музыкантов

Лучшая песня - Revelation из фильма Стертая личность, Shallow из Звезда Родилась, All the Stars из Черной Пантеры, Requiem for a Private War из Частной войны, а также Girl in the movies в Пышке.

Среди мужчин, претендующих на звание Лучшего актера второго плана, находятся Сэм Рокуэлл, Махершала Али, Тимоти Шаламе, Адам Драйвер, Ричард И. Грант.

Мэри Поппинс /Flickr

Среди женщин в номинации Лучшая актриса второго плана - Эмма Стоун, Эми Адамс, Рэйчел Вайс, Реджина Кинг и Клер Фой.

Напомним, что вручать премию будут 8 января 2019 года. Имя лауреата зависит от 90 международных журналистов, которые работают в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что Нью-Йоркские критики определили лучший фильм 2018-го года