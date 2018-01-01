Переключиться на мобильную версию

Убийства по алфавиту: Вышел трейлер детективного сериала с Джоном Малковичем

Главные роли в проекте исполнили Джон Малкович и Руперт Гринт
Поделись

Убийства по алфавиту
Убийства по алфавиту
/Flickr

Новая экранизация знаменитого детектива Агаты Кристи Убийства по алфавиту  будет в виде мини-сериала, который выйдет в начале 2019-го года. Эркюля Пуаро на экране воплотит знаменитый актер Джон Малкович, а его помощника сыграет Руперт Грин, знакомый зрителю по роли Рона Уизли в Гарри Поттере. Совсем недавно вышел официальный трейлер сериала.

Читай также: ТОП-5 детективных сериалов, которые погружают с головой

Речь пойдет о маньяке-убийце, истребляющем жертв в алфавитном порядке. Все дело в том, что они даже не связаны друг с другом, а преступник всегда опережает правосудие и уведомляет детективов, где же произойдет следующее убийство.

Всего проект будет состоять из 3 серий. Премьера состоится 1 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что скандальный актер Кевин Спейси вернулся в образе аморального политика

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Убийства по алфавиту Джон Малкович Руперт Гринт Трейлер Агата Кристи Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь