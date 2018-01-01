Убийства по алфавиту: Вышел трейлер детективного сериала с Джоном Малковичем

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Убийства по алфавиту /Flickr

Новая экранизация знаменитого детектива Агаты Кристи Убийства по алфавиту будет в виде мини-сериала, который выйдет в начале 2019-го года. Эркюля Пуаро на экране воплотит знаменитый актер Джон Малкович, а его помощника сыграет Руперт Грин, знакомый зрителю по роли Рона Уизли в Гарри Поттере. Совсем недавно вышел официальный трейлер сериала.

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Речь пойдет о маньяке-убийце, истребляющем жертв в алфавитном порядке. Все дело в том, что они даже не связаны друг с другом, а преступник всегда опережает правосудие и уведомляет детективов, где же произойдет следующее убийство.

Всего проект будет состоять из 3 серий. Премьера состоится 1 февраля 2019 года.

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