Дуэйн Джонсон заработал больше всех в 2019 году

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Дуэйн Джонсон /Getty Images

Знаменитое издания Forbes традиционно каждый год сообщает о том, какой актер заработал наибольшую сумму в течение года. На этот раз опубликованный список возглавил Дуэйн Джонсон, счет которого пополнился с 1-го июня 2018-го по 1-ое июня 2019-го на 89,4 миллиона долларов.

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Самый большой гонорар Джонсона достался ему за роль в серии приключенческих блокбастеров Джуманджи (за вторую часть он получил 23,5 млн). Кроме этого, актер снимается в сериале футболисты, каждый из эпизодов которого приносит ему по 700 тысяч, а также на его счету несколько прибыльных рекламных контрактов.

Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший /Getty Images

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Сразу же на Скалой в рейтинге находится Крис Хемсворт, играющий Тора в фильмах Marvel. За год он получил 76,4 млн долларов. На третьей же строчке расположился Роберт Дауни-младший, также снимавшийся в кинокомиксах от Marvel. Его доход за год составил 66 млн. Далее идут Акшай Кумар ($65 млн) и Джеки Чан ($58 млн).

Список ТОП-10 продолжили такие звезды, как Брэдли Купер ($57 млн), Адам Сэндлер ($57 млн), Крис Эванс (43,5 млн), Пол Радд ($41 млн) и Уилл Смит ($35 млн).

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