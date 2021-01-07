Бри Ларсон стала самой высокооплачиваемой новой звездой MARVEL

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Бри Ларсон получил 5 миллион за роль в Капитане Марвел /Flickr

Голливудская актриса Бри Ларсон, получившая в 2016-ом году Оскар за лучшую женскую роль, сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в мире шоу-бизнеса. Уже в марте выходит долгожданный фильм Капитан Марвел, в котором она сыграла главную роль, а совсем недавно стало известно об ее крупном гонораре.

Бри Ларсон /Flickr

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За дебют в роли супергероини актриса получила 5 миллионов долларов, что является самой большой оплатой первого появления в киновселенной Marvel. Стоит отметить, что за дебют в образе Тони Старка (Железного Человека) Роберт Дауни-младший в 2008-ом году получил 500 тысяч, а Чедвик Боузман за роль в Черной Пантере - два миллиона. К слову, актриса подписала контракт на участие в семи картинах от Marvel.

Долгожданный супергероийский блокбастер Капитан Марвел выйдет в украинский прокат уже 7 марта.

Ранее сообщалось о том, что в Сети показали усердные тренировки Бри Ларсон для роли в Капитан Марвел