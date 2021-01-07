В Сети показали усердные тренировки Бри Ларсон для роли в Капитан Марвел

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Marvel показали, как Бри Ларсон готовилась к своей роли /Flickr

Долгожданный фильм Капитан Марвел станет решающим для киновселенной, ведь именно от этой героини ждут действий, которые смогут повлиять на трагические события в ленте Война Бесконечности. А также это будет первый сольный фильм в киновселенной о женщине-супергерое.

Постер Капитан Марвел /Flickr

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Студия Marvel опубликовала на своем официальном YouTube-канале новый видеоролик, в котором показаны усердные тренировки актрисы Бри Ларсон, сыгравшей главную роль в грядущем блокбастере. Ей пришлось тщательно работать над собой в тренажерном зале, обучаться боям, а также она побывала на базе ВВС, где прошла через смоделированный воздушный бой. Именно кадры с ее подготовки и были показаны в видео.

Украинская премьера фантастической ленты Капитан Марвел состоится 7 марта.

Ранее сообщалось о том, что вышел первый трейлер блокбастера Человек-Паук: Вдали от дома