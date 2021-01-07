Вышел первый трейлер блокбастера Человек-Паук: Вдали от дома

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Вышел трейлер Человек-Паук: Вдали от дома /Flickr

Фанаты популярного супергероя довольно долго время ждали первый трейлер грядущей второй части Человек-Паук: Вдали от дома. Студии Marvel и Sony услышали их, а также просьбу самого Тома Холланда, который намекнул им на это в Твиттере, и выпустили первый официальный тизер-трейлер долгожданного блокбастера, а также представили постер.

Официальный постер Человек-Паук: Вдали от дома /twitter.com/spidermanmovie

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В трейлере показали не только знакомых персонажей в лице тети Мэй, Хэппи или же одноклассников Питера Паркера, но и злодея Мистерио, которого сыграл Джейк Джилленхол. Помимо этого миру угрожает еще и Элементалей - существо, которое управляет стихиями. По сюжету главный герой отправился на каникулы в Европу, но для отдыха времени нет, поэтому совсем скоро приходится снова облачиться в супергеройский костюм.

Блокбастер от Marvel Человек-Паук: Вдали от дома отправится покорять кинотеатры 4 июля 2019 года.

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