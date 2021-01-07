Смертельно больному фанату покажут Мстителей 4 до премьеры

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Умирающий фанат увидит четвертых Мстителей раньше премьеры /Flickr

Студия Disney согласилась показать долгожданный блокбастер Мстители 4: Финал парню из Австралии по имени Александр, который является фанатом кинематографической вселенной Marvel. Все дело в том, что он, скорее всего, не доживет до официальной премьеры.

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Парень опубликовал на портале Reddit пост о том, что у него рак ротовой полости и печени, а также он страдает от недостаточности головного мозга. Он сообщает, что до апреля уже будет мертв, но очень уж хотел бы посмотреть картину, так как слышал, что ранее это удавалось в похожих случаях. Он отметил, что уже давно не ребенок и у него нет трагической истории.

Чуть позже он написал, что через нескольких людей кое-кому удалось поговорить с Крисом Хемсвортом (Тор), а также с самим Александром связались представители Disney, с которыми он обсуждает возможность просмотра блокбастера. Парень добавил, что плакал, читая письмо от компании, потому что это было все, на что он надеялся.

Напомним, что в широкий прокат фильм Мстители 4: Финал выйдет 25 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Мстителей призвали спасти церемонию Оскар-2019