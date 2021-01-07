Мстителей призвали спасти церемонию Оскар-2019

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Актеры из Мстителей могут появиться на Оскаре /Flickr

Совсем недавно стало известно о том, что Оскар-2019 может пройти без ведущего, так как комик Кевин Харт отказался из-за скандала с шутками, а нового претендента так и не нашли. Теперь же продюсеры пытаются привлечь к участию звезд киновселенной Marvel.

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Пока не сообщается, будут ли они проводить какие-то части шоу или же просто появятся на сцене, однако существует версия, что помимо спасения самого Оскара актеры еще будут продвигать фильм Мстители 4, который выйдет в апреле этого года. Такой ход вполне возможен, учитывая, что в этом году трансляцией события займется канал ABC, принадлежащий студии Disney.

Также по данным The Hollywood Reporter, актеры из Мстителей специально не присутствовали на Золотом Глобусе для того, чтобы появится на Оскаре и создать еще больший эффект.

Церемония Оскар-2019 пройдет 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что Том Хиддлстон не вернется к роли Локи