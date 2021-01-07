Том Хиддлстон не вернется к роли Локи - СМИ

Поделись







Хиддлстон в фильме Тор: Рагнарек /Flickr

В данный момент в разработке для стриминг-сервиса Disney+ находятся несколько сериалов, среди которых есть проекты о супергероях вселенной Marvel. Одним из них будет история о Локи - сыне Одина и брате Тора, которого в фильмах киновселенной играл Том Хиддлстон, однако в Войне Бесконечности его персонаж оказался убит Таносом.

Читай также: Локи мертв: Создатели Войны Бесконечности опровергли главную теорию

Ожидалось, что Хиддлстон вернется к звездной роли и в сериале, однако информация на сайте That Hashtag Show говорит о том, что актер всего лишь станет рассказчиком за кадром, а его персонаж достанется кому-то моложе. Также, если верить слухам, то после смерти Локи попал в Хельхейм (мир мертвых), откуда и будет рассказывать свою историю.

Сюжетные детали проекта пока остаются в секрете, а официального подтверждения слухам не поступало. Дата выхода сериала о Локи также не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что звезда Мстителей заинтриговал зрителей новым тизером