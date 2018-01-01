Звезда Мстителей заинтриговал зрителей новым тизером

Поделись







Том Хиддлстон /Flickr

Популярный голливудский актер Том Хиддлстон, знаменитый по роли Локи в киновселенной Marvel, совсем недавно в одной из своих соцсетей выложил минутный ролик неизвестного проекта, который заинтриговал зрителей.

Все видео актер направляется к объективу камеры по яркому туннелю, где ходят самые разные люди. Том останавливается и смотрит куда-то вдаль, а на экране появляется надпись BETRAYAL (с английского - Предательство).

Читай также: Локи и Алая Ведьма получат сольные сериалы

Пока остается загадкой, что это за тизер и к чему он относится. Можно предположить из самого заглавного слова, что это первый ролик, касающийся будущего сериала о Локи для Disney+, в котором актер вернется к работе над этим персонажем. Также Хиддлстон снимется в еще одном сериале, детали которого пока неизвестны. Фанаты сумели построить догадки и о театральной постановке, имеющей название Предательство, по пьесе Гарольда Пинтера. Какая из версий окажется ближе всего к правде, можно будет узнать только из официальных заявлений, которых пока не поступало.

Напомним, что последним фильмом с Томом стали Мстители: Война Бесконечности и пока неизвестно, появится ли его персонаж в следующей части.

Ранее сообщалось о том, что про Мстителей снимут сериал