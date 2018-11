Локи мертв: Создатели Войны Бесконечности опровергли главную теорию

Режиссеры фильма Мстители: Война бесконечности совсем недавно выступали на одном из специальных показов своего фильма. Именно тогда они опровергли одну из самых больших теорий фанатов о том, что Локи все-таки жив.

Существовало множество версий о том, как брат Тора остался в живых. Самая популярная твердила о том, что на самом деле это был вовсе не Локи, а сам он обманным путем претворился Халком. Однако Энтони и Джо Руссо прямо заявили, что Локи не выжил после схватки с Таносом. Таким образом, постановщики расставили все точки. Об этом рассказал журналист Питер Скиретта.

The Russo’s were asked about a fan theory that Bruce Banner is really Loki in disguise. They answered. That “Loki is dead.”