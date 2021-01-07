Оскар-2019 может пройти без ведущего после скандала

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Оскар /Getty Images

Церемония вручения премии Оскар является одним из самых важных событий в мире кинематографа, ведь сама награда является самой престижной для киноделов. Однако в этом году мероприятие может значительно сократиться благодаря тому, что пройдет без ведущего.

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Не так давно провести шоу согласился комик Кевин Харт, но практически сразу был вынужден отказаться из-за разгоревшегося скандала, связанного с его старыми шутками. Продюсеры церемонии сразу же стали подыскивать нового кандидата на эту роль, однако пока что так никого и не нашли. Поэтому шоу может пройти без ведущего.

Одни считают, что такое решение может пойти на пользу, ведь из-за длительности мероприятия рейтинги значительно снизились. Организаторы также планируют вычеркнуть награждение некоторых технических номинаций. Другие же наоборот заявляют, что с потерей ведущего шоу лишиться харизмы и еще большего количества зрителей.

Напомним, что церемония только единожды проводилась без ведущего - в 1989 году. Тогдашнее награждение считается одним из худших за всю историю премии.

Церемония вручения Оскара в этом году состоится 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что Брэдли Купер дважды номинирован на престижную кинопремию