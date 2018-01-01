Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

По результатам опроса зрителей больше всего ждут новых Мстителей

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Самые ожидаемый фильмы в 2019 /Flickr

В Америке существует сайт под названием Fandango, который специализируется на продаже билетов. Именно там провели крупный опрос, в ходе которого выяснилось, какой же блокбастер является самым ожидаемым среди зрителей в грядущем 2019-ом году.

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Таким образом, Мстители 4: Финал люди ожидают больше всего, за ним идут Капитан Марвел и девятый эпизод Звездных войн. Среди новых самостоятельных кинокомиксов лидировал тот же Капитан Марвел, а среди мультфильмов История Игрушек 4. Также назвали самый ожидаемый ужастик - им стало продолжение нашумевшего Оно.

Напомним, что Мстители 4 выйдут 25 апреля 2019 года.

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