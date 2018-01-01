Rotten Tomatoes опубликовали рейтинг лучших фильмов 2018 года

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Лучшие фильмы 2018 года по версии Rotten Tomatoes /Flickr

Веб-агрегатор Rotten Tomatoes является одним из самых авторитетных сайтов, на котором собираются рецензии кинокритиков со всего мира. Совсем недавно был представлен рейтинг из ста картин, ставших лучшими в этом году в соответствии с процентом свежести на сайте и количеством рецензий. Стоит подчеркнуть, что так называемая свежесть зависит от того, сколько у картины положительных и негативных оценок.

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Лидирует в списке блокбастер от Marvel и Disney Черная Пантера со свежестью 97 %, за ним с таким же рейтингом следует Миссия Невыполнима: Последствия, а тройку закрывает Черный Клановец (95 %). Десятку продолжает музыкальный хит Брэдли Купера Звезда Родилась (90 %), анимационный фильм, ставший хитом, Человек-Паук: Через Вселенные (97 %, но это с учетом меньшего количества отзывов), Тихое место (95 %), сиквел Приключений Паддингтона (100 %), Рома от Альфонсо Куарона (96 %), драма Назови меня своим именем (95 %) и на 10-ом месте расположился мультфильм, собравший больше миллиарда долларов в прокате, Суперсемейка 2 со свежестью 94%.

Ранее сообщалось о том, что Нью-Йоркские критики определили лучший фильм 2018-го года