Нью-Йоркские критики определили лучший фильм 2018-го года

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Рому назвали лучшим фильмом года /Flickr

Американские кинокритики из города Нью-Йорк определились с выбором лучшей киноленты в этом году. Лидерство одержала лента-победитель Венецианского фестиваля Рома, которую снял знаменитый кинорежиссер Альфонсо Куарон.

Итан Хоук /Flickr

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Также назвали и лучших актеров 2018-го. Итан Хоук получил такое звание за драматичкую ленту Дневник Пастыря, этот фильм еще и был отмечен за лучший сценарий. А главной актрисой года, по мнению критиков, стала Реджина Холл, исполнившая главную роль в комедийной картине Поддержите девушек.

Реджина Холл /Getty Images

Мультфильмом года стал Человек-паук: Через вселенные, который уже совсем скоро выйдет в мировой прокат.

Ранее сообщалось о том, что зрители выбрали лучшие фильмы 2018-го года