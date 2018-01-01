Мстители и 50 оттенков свободы: Зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года

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People`s Choice Awards /Flickr

Совсем недавно в Лос-Анджелесе состоялось событие, которое носит название People s Choice Awards. Именно на данной церемонии ежегодно награждают лучшие фильмы, выбранные самими зрителями.

Скарлетт Йоханссон /Getty Images

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Главный приз, вручаемый за лучшее кино 2018 года, завоевал супергеройский кинокомикс Мстители: Война бесконечности, покоривший кинотеатры и заработавший в прокате 2 миллиарда долларов. Он же стал и главным экшеном, а также Скарлетт Йоханссон и Чедвик Боузман были удостоены статуэток за лучшую актерскую игру. Наиболее приемлемой комедией для людей стала Шпион, который меня кинул, а лучше картиной для семейного просмотра признали Суперсемейку 2.

Чедвик Боузман /Getty Images

Мелисса Маккарти /Getty Images

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Для многих было большим удивлением то, что главной драматической лентой года голосовавшие выбрали Пятьдесят оттенков свободы, а Джейми Дорнан определен главной драматической звездой. К слову, звездой экшена названа Данай Гурира, сыгравшая в Черной пантере, а комедийной звездой - Мелисса Маккарти, появившаяся в Душе Компании.

Ранее сообщалось о том, что Игра Престолов получила несколько премий Эмми