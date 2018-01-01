Тони Старк выжил: Роберт Дауни-мл проговорился о судьбе Железного Человека

Актер снялся в рекламе Audi, где раскрыл детали о судьбе своего персонажа в Мстителях 4

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Роберт Дауни-младший проспойлерил судьбу Тони Старка /Flickr

Роберт Дауни-младший уже 10 лет исполняет роль Тони Старка (Железного Человека) в фильмах киновселенной Marvel. После выхода трейлера Мстители 4 многие фанаты стали строить теории о том, что его персонаж погибнет, ведь в видео он застрял в открытом космосе. А совсем недавно Роберт снялся в рекламном ролике Marvel, где рассказывал об автомобиле e-tron GT Concept, и якобы ненавязчиво оговорился о судьбе Старка в грядущем блокбастере.

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Так, Дауни-младший в диалоге с дизайнером данной марки сказал, что хотел бы испытать данное авто, а тот ответил, что он его уже опробовал. Тогда актер повернулся в камеру и сказал: Только, как Тони Старк в Мстителях 4 в на экранах кинотеатров весной 2019-го года.

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Таким образом, можно сделать предположение, что его персонаж все-таки выживет и даже в полном здравии будет водить вышеупомянутое авто, рассекая по дорогам. К слову, Старк довольно часто появляется за рулем именно машин Audi.

Долгожданный кинокомикс Мстители 4: Финал выйдет в кинотеатрах Украины уже 25 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Дэдпул попал в команду Мстителей в новой версии трейлера