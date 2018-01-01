Грандиозный финал: Вышел долгожданный трейлер фильма Мстители 4

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Трейлер Мстители 4 /Flickr

Четвертая часть Мстителей покрыта множеством тайн, загадок, фанатский теорий и прочего. Дебютный тизер-трейлер блокбастер ожидал весь мир, затаив дыхание, чтобы наконец-то увидеть, что же все-таки происходит с супергероями. Студия Marvel представила тизер-трейлер к картине Мстители 4, которая носит официальное подназвание Финал.

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В предыдущей части Война Бесконечности половина мира (и супергероев в том числе) были стерты с лица Земли злодеем Таносом, который завладел всеми камнями бесконечности. Лента также собрала в прокате более 2 миллиардов долларов. В новой части франшизы должно состояться множество грандиозных событий, решающих судьбу всей киновселенной, однако детали сюжета до сих пор хранятся в секрете.

В тизер-трейлере к фильму Мстители 4 не показали исчезнувших персонажей, однако представили Железного Человека, Черную Вдову, Капитана Америка, Тора, Человека-муравья, Соколиного глаза (которого в прошлой части не было) и частично Таноса.

Ожидаемый блокбастер Мстители 4: Финал выйдет в мировой прокат 26 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел официальный трейлер Капитан Марвел