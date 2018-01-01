Сильнейшая супергероиня: Вышел официальный трейлер Капитан Марвел

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Вышел трейлер Капитан Марвел /twitter.com/captainmarvel

На официальном YouTube студии Marvel вышел официальный трейлер грядущего блокбастера Капитан Марвел, который станет приквелом ко всей киновселенной и покажет молодого Ника Фьюри без повязки.

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Кэрол Денверс является летчицей и однажды она попадает на другую планету, борясь с вражескими расами. Получив большую суперсилу и неуязвимость, ей придется столкнуться со многими трудностями и сильными врагами. Также, судя по тому, что Ник Фьюри отправил ей сообщение в конце Войны Бесконечности, она станет и одной из решающих фигур в упомянутой истории с Мстителями.

Постер фильма /facebook.com/Marvel

Помимо Бри Ларсон, играющей главную роль, и Сэмюэла Л. Джексона, которого качественно омолодили, в ленте одну из центральных ролей сыграл Джуд Лоу.

Капитан Марвел будет покорять кинотеатры мира уже с 7-го марта 2019-го года.

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