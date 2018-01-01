Вселенная Человека-Паука: Sony снимут продолжения мультфильма

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Sony запустили 2 продолжения мультфильмов про Человека-Паука /Flickr

Еще не вышедший на широкий экран мультфильм Человек-Паук: Через Вселенные от студии Sony уже успел пополниться двумя продолжениями. Создатели делают большие ставки на свою киновселенную, поэтому в производство уже запущены сиквел и спин-офф долгожданного мультфильма.

Человек-паук: Через вселенные /Flickr

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И хоть детали сюжета второй части мультфильма еще не раскрыты, однако, скорее всего, главным героем снова выступит Майлз Моралез из альтернативной вселенной (в нашей с вами живет всем знакомый Питер Паркер). Спин-офф же расскажет историю женской половины паучьей команды - Женщина-паук, Шелк, Гвен-Паук, Мадам Паутина и Девочка-Паук - все они из разных вселенных и каждая по-своему уникальна.

Постер /twitter.com/SpiderVerse

Стоит отметить, что грядущая анимационная лента про Пауков уже была показана западной прессе и собрала массу восторженных отзывов. Некоторые даже назвали ее лучшей экранизацией историй о Людях(и не только)-пауках.

Мультфильм Человек-паук: Через вселенные выйдет в украинских кинотеатрах 13 декабря.

Ранее сообщалось о том, что стала известна возможная дата выхода продолжения Венома