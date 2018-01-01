Стала известна возможная дата выхода продолжения Венома

Поделись







Sony объявили дату новых премьер /Flickr

Студия Sony официально выбрала 2 новые даты для грядущих премьер своих фильмов по комиксам Marvel. И хоть информации довольно мало, однако уже известно, что 10 июля 2020 года намечено для абсолютного новой комикс-ленты, а 2 октября того же года должен выйти некий сиквел.

Читай также: Поклонники Леди Гаги разгромили Венома

Поскольку сейчас компания разрабатывает свою киновселенную и был выпущен только Веном, то вполне возможно, что именно его продолжение назначено на вторую дату. О начале работы над новой частью пока не сообщалось, но точно известно, что Том Харди (исполняющий главную роль) подписал контракт на трилогию.

Морбиус /Flickr

Июльской премьерой же вполне может стать блокбастер о суперзлодее-вампире Морбиусе, где главную роль исполнит Джаред Лето. Все эти персонажи находятся во вселенной Человека-Паука, однако сам он сейчас принадлежит студии Marvel, занимающейся своей большой киновселенной. Несмотря на это, у Sony остались права на использование Паучка в анимационных лентах, чем, собственно, они и воспользовались. Мультфильм Человек-Паук: Через вселенные увидит свет уже 13 декабря этого года.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето снова изменил внешность для роли в кино