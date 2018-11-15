Джаред Лето снова изменил внешность для роли в кино

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Джаред Лето изменил внешность ради фильма Marvel /Getty Images

Оскароносный актер Джаред Лето в данный момент готовится к съемкам в новом фильме от Marvel и Sony, который будет называться Морбиус, живой вампир. Именно для этого проекта актер снова изменил свою внешность, однако уже не так кардинально - он сбрил свою пышную бороду.

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Лето сыграет в ленте главную роль ученого-химика, который с самого детства страдал от одной болезни и посвятил огромное количество времени на поиски лекарств. В один день он подвергся эксперименту, который обернулся провалом, и герой стал настоящим живым вампиром, а после - кровожадным монстром.

Морбиус, живой вампир /Flickr

Морбиус является одним из врагов Человека-паука в комиксах. Стоит отметить, что студия Sony уже выпустила фильм о Веноме, который также является антигероем из этой вселенной, и его коммерческий успех послужил поводом для запуска нового проекта. Примечательно, что вампир во многих историях на страницах комиксов Marvel становился положительным персонажем и помогал многим супергероям.

Морбиус на страницах комиксов о Человеке-пауке /Wikipedia

Фильм еще не обзавелся датой премьеры, однако начало съемочного процесса начнется в ближайшее время.

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