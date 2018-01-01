Рассел Кроу поразил соцсети новой внешностью

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Рассел Кроу /Getty Images

Всемирно известный актер Рассел Кроу в данный момент снимается в сериале Самый громкий голос в комнате для канала Showtime. Собственно, именно для этого проекта он изменился так, что его не сразу получить и узнать!

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Кроу играет роль главы Fox News по имени Роджер Эйлс, который был еще и советником трех президентов США. Именно его историю поведает будущий сериал, где покажут его становление, как одного из самых влиятельных телевизионных гигантов, а также ознакомят зрителя с политической карьерой Эйлса и обвинениями в сексуальных домогательствах.

Стоит отметить, что актеру не пришлось становиться лысым и набирать несколько десятков килограммов. То, что мы видим на фото - качественная работа гримера.

Премьера пилотного эпизода Самого громкого голоса в комнате состоится в 2019 году. Точная дата пока не сообщается.

Последним на данный момент фильмом с участием Рассела Кроу стал Исчезнувший мальчик.

Ранее сообщалось о том, что культовый фильм Гладиатор получил продолжение