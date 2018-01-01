Культовый фильм Гладиатор получил продолжение

Ридли Скотт приступил к работе над второй частью знаменитой ленты

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Гладиатор получил продолжение /Flickr

Легендарная лента Ридли Скотта под названием Гладиатор получила продолжение, и режиссер вместе со студией Paramount Pictures уже приступил к работе над картиной.

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Детали сюжета пока не разглашаются, однако известен тот факт, что главный героем станет сын Максимуса (Рассел Кроу) из первой части. Он совершит новые подвиги, на которые вдохновился действиями своего героического отца.

Гладиатор /Flickr

Гладиатор вышел в 2000 году и рассказывал историю воина, который решил противостоять властному императору Коммоду, но, оказавшись на гладиаторской арене, ему нужно было стать знаменитостью и выбраться оттуда, чтобы попасть в Рим и сокрушить врага. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу, однако герой в продолжении не вернется. Стоить отметить, что лента завоевала 5 Оскаров в 2001 году, включая премию за Лучший фильм и Лучшую мужскую роль.

Даты производства второй части Гладиатора пока что остаются неизвестными.

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