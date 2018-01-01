Про Мстителей снимут сериал

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О Зимнем Солдате и Соколе снимут мини-сериал /Flickr

В сентябре сообщалось, что на новой цифровой площадке от студии Disney выйдет несколько новых проектов по киновселенной Marvel, одними из которых станут сериалы про Локи и Алую Ведьму. Теперь же стало известно, что еще двое персонажей из команды Мстителей также перенесутся на телеэкраны (с больших тоже никуда не денутся).

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Именно о Зимнем Солдате и Соколе Disney сделают мини-сериал, сценарий к которому напишет автор телепроекта Империя. Детали сюжета пока не раскрыты, как и то, будет ли это предыстория персонажей или же действия развернуться после Войны Бесконечности. Однако, как ожидается, к своим ролям вернутся актеры Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Команда Капитана Америки (Сэм Уилсон - слева на фото, Баки Барнс - справа) /Flickr

Дебют Баки Барнса состоялся в фильме Первый Мститель, однако этого персонажа раскрыли только в фильме Первый Мститель: Другая война, в котором, кстати, впервые появился Сэм Уилсон, он же Сокол.

Даты производства пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о том, что Локи и Алая Ведьма получат сольные сериалы