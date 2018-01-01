Пиратов Карибского моря переснимут

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Пираты Карибского моря будут перезагружены /Flickr

Студия Disney приняла решение перезапустить франшизу Пираты Карибского моря и рассказать историю с нуля. Скорее всего такое решение продиктовано тем, что последняя часть была очень холодно встречена зрителями и критиками, хоть и собрала неплохую кассу (794 млн при бюджете 230 млн долларов).

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Пока остается неизвестным, кто останется из актеров, но есть вероятность, что серия получит новое дыхание уже без Джонни Деппа, от которого студия уже давно хотела избавиться. Сценарий напишут авторы Дэдпула (Пол Верник и Ретт Риз), но повторится ли история и будет ли там Джек Воробей, пока не раскрывалось.

Более детальной информации о перезапуске Пиратов Карибского моря пока что нет.

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