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Чудо-женщина 2 перенесена на 2020 год

Вторая часть супергеройского блокбастера должна была выйти в 2019
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Чудо-женщина 2 выйдет в 2020 году
Чудо-женщина 2 выйдет в 2020 году
/Flickr

Вторая часть популярного и успешного блокбастера Чудо-женщина от Warner Bros. и DC выйдет позже, чем ожидалось. Такой информацией поделилась в одной из своих соцсетей исполнительница главной роли Галь Гадот.

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Лента должна была выйти в мировой прокат уже 1 ноября 2019 года, однако теперь дата релиза намечена на 5 июня 2020 года. С чем связан перенос пока что неизвестно, однако освобожденную дату занял перезапуск Ангелов Чарли.

Стоит отметить, что продолжение фильма про женщину-супергероиню носит название Чудо-женщина: 1984. Первый фильм оказался очень успешным, заработав 821 миллион при бюджете 149 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что Стражи Галактики 3 отложили на долгий срок

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Галь Гадот Чудо-женщина релиз Warner Bros. DC Все теги
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