Чудо-женщина 2 перенесена на 2020 год

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Чудо-женщина 2 выйдет в 2020 году /Flickr

Вторая часть популярного и успешного блокбастера Чудо-женщина от Warner Bros. и DC выйдет позже, чем ожидалось. Такой информацией поделилась в одной из своих соцсетей исполнительница главной роли Галь Гадот.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg — Gal Gadot (@GalGadot) 22 октября 2018 г.

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Лента должна была выйти в мировой прокат уже 1 ноября 2019 года, однако теперь дата релиза намечена на 5 июня 2020 года. С чем связан перенос пока что неизвестно, однако освобожденную дату занял перезапуск Ангелов Чарли.

Стоит отметить, что продолжение фильма про женщину-супергероиню носит название Чудо-женщина: 1984. Первый фильм оказался очень успешным, заработав 821 миллион при бюджете 149 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что Стражи Галактики 3 отложили на долгий срок