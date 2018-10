Чудо-женщина 2 перенесена на 2020 год

Вторая часть популярного и успешного блокбастера Чудо-женщина от Warner Bros. и DC выйдет позже, чем ожидалось. Такой информацией поделилась в одной из своих соцсетей исполнительница главной роли Галь Гадот.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg