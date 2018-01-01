Стражи Галактики 3 отложили на долгий срок

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Стражи Галактики /Flickr

Съемки третьей части знаменитого супергеройского блокбастера Стражи Галактики должны были начаться в первой половина 2019-го года, однако совсем недавно стало известно, что они отложены на более поздний срок.

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Теперь же фанатам придется подождать дольше, ведь снимать ленту начнут только в 2021 году. Это означает то, что ее премьера состоится точно не раньше 2022-го. С чем это связано, пока что окончательно неизвестно, однако самая очевидна причина - это увольнение Джеймса Ганна, снявшего предыдущие две части. Видимо, боссы Marvel и Disney решили сделать акцент на других проектах, а спешить с поисками нового постановщика и, возможно, сценариста (если сценарий Ганна не будет использован), пока что не собираются.

Помимо этого, стало известно рабочее название фильма - Горячее Рождество. Однако, сохранится ли оно до конца, узнаем не скоро.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Ганн напишет и снимет Отряд Самоубийц 2