Известны актрисы, которые исполнят роль в будущем ремейке культового боевика Ангелы Чарли

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Кристен Стюарт на Каннском кинофестивале /depositphotos.com

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Будущий фильм о выпускницах полицейской академии, которые работают в детективном агентстве человека по имени Чарли Таунсенд, официально получил исполнительниц главных ролей. Наоми Скотт, Элла Балинска и Кристен Стюарт станут новыми "Ангелами", а режиссировать картину будет Элизабет Бэнкс.

Известно, что фильм станет ремейком одноименного сериала, которых транслировался на ТВ с 1976-1981 год.

Дилогия "Ангелов Чарли", которая выходила на экраны кинотеатров в начале 2000-х в общей сумме собрала более 500 млн. долларов и обрела статус "культового" боевика.

О производстве фильма пока неизвестно, но картину планируют выпустить летом 2019 года.

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