По сериалу Во все тяжкие снимут фильм

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Во все тяжкие /Flickr

Вселенная знаменитого сериала Во все тяжкие пополнится полнометражной картиной, основанной на нем же, которую снимет создатель оригинала Винс Гиллиган.

Детали сюжета пока не разглашаются, однако известно то, что фильм не будет рассказывать предысторию какого-либо персонажа и не будет продолжением сериала. Создатели планируют сделать самостоятельный отдельный проект, съемки которого, к слову, пройдут уже с ноября по февраль. Стоит отметить, что в ленте могут появится Брайан Крэнстон и Аарон Пол - исполнители главных ролей в сериале.

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Также этим проектом уже заинтересована студия Sony, которая может выпустить ленту на больших экранах, однако, если этого состоится, то результатом зрители насладятся по ТВ и на цифровых носителях.

Оригинальный сериал Во все тяжкие выходил с 2008 по 2013 год и стал одним из самых успешных телевизионных проектов. У него в наличии более 130 наград, включая 13 статуэток Эмми.

Ранее сообщалось о том, что про Мстителей снимут сериал