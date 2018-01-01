Дэдпул попал в команду Мстителей в новой версии трейлера

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Дэдпул стал Мстителем /Flickr

Совсем недавно вышел первый тизер-трейлер блокбастера Мстители 4: Финал, который побил рекорд по просмотрам в сутки (289 млн). Теперь же на YouTube-канале Mightyraccoon, который имеет 903 тысячи подписчиков, вышло новое видео, которое порадовало всех фанатов супергероики.

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Ролик является перемонтированным трейлером Мстители 4, в котором каждый из персонажей является Дэдпулом. В самом начале болтливый наемник заменяет Тони Старка в космическом корабле, а вместо маски Железного Человека перед ним маска Росомахи, с которой он шутливо общается. На протяжении всего ролика Дэдпул отпускает забавные фразы, пародируя все происходящее в тизер-трейлере.

Ролик уже имеет 4,1 миллионов просмотров, 77 тысяч лайков и 5 тысяч дизлайков.

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